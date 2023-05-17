С 17 мая в Удмуртии введен запрет на посещение лесов

Ограничения действуют до 4 июня Фото: Гульназ Гырдымова

Сегодня, 17 мая для жителей Удмуртии ввели запрет на посещение лесов. Об этом сообщает министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

Посещать леса нельзя как пешком, так и на транспорте. Ввод ограничений связан с особым противопожарным режимом, а также установлением высокого класса пожароопасности. Запрет действует до 4 июня включительно.

Нарушителям придется заплатить штрафы:

– для граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей

– для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей

– для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Запрет будет действовать на территориях Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбаркского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского и Якшур-Бодьинского лесничеств.

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