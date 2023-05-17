В Удмуртию поступила партия вакцины от кори

До конца мая в республику поступит еще одна партия вакцины от кори Фото: Мария Бакланова

В Удмуртию доставил 4 тысячи доз вакцины от кори для взрослых. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

В скором времени вакцину распределят по медорганизациям региона. По словам Пинчук, прививка необходима для реализации кампании по подчищающей иммунизации от кори, в том числе для мигрантов, переселенцев и прибывших с новых территорий.

До конца мая в республику должна поступить еще одна партия вакцины от кори в объеме 13,7 тысяч доз. Напомним, ранее медучреждения Удмуртии перевели в режим повышенной готовности на случай эпидемии кори.

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