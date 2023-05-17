В Удмуртию поступила партия вакцины от кори

До конца мая в республику поступит еще одна партия вакцины от кори
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртию доставил 4 тысячи доз вакцины от кори для взрослых. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.
В скором времени вакцину распределят по медорганизациям региона. По словам Пинчук, прививка необходима для реализации кампании по подчищающей иммунизации от кори, в том числе для мигрантов, переселенцев и прибывших с новых территорий.
До конца мая в республику должна поступить еще одна партия вакцины от кори в объеме 13,7 тысяч доз. Напомним, ранее медучреждения Удмуртии перевели в режим повышенной готовности на случай эпидемии кори.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Житель Ижевска убил 83-летнюю соседку за то, что она не дала денег на алкоголь
«Ничего хорошего о семье вам не скажут»: куда уходила мать детей, погибших при пожаре в Удмуртии, и что стало причиной мести супруга
44% от действующих водопроводов в Ижевске требуют замены