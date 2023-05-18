Доходную и расходную части бюджета Удмуртии предложили увеличить на 2,5 млрд рублей

Правительство Удмуртии рассмотрело поправки в бюджет республики Фото: Ульяна Колмогорова

Министр финансов Удмуртии Вера Сухих предложила внести поправки в проект закона о бюджете региона на 2023 год, а также на период 2024-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Расходную и доходную части бюджета предполагается увеличить на 2,591 млрд рублей. Причиной этому послужило увеличение налоговых поступлений.

680 млн рублей из предполагаемых расходов направят в бюджеты муниципалитетов республики, 271 млн рублей – на ремонт дорог в столице региона, 58,3 млн рублей – на софинансирование проектов, реализованных в формате самообложения. Кроме того, на расходы в сфере ЖКХ и подготовки к зиме потратят 400 млн рублей, на работу подведомственных министерству образования региона организаций – более 800 млн рублей и оставшиеся 72,7 млн рублей на мероприятия экологического фонда.

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