Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца прибудет в Удмуртию 25 мая

Фото: palomnikofficial.ru

25 мая в Удмуртию привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

В 8:00 святыню доставят в Михаило-Архангельский кафедральный собор. Литургию и молебен о победе проведет митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Приложиться к святыне можно будет 25 мая с 8:00 до 20:00 и 26 мая с 7:00 до 10:00. Затем ковчег отправится в Благовещенский собор в Воткинске, где он пробудет с 14:00 до 16:00.

Отметим, что святыня посетит около 100 городов России. Ознакомиться с расписанием принесения мощей можно по ссылке.

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