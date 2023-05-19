749 фактов нарушений оплаты платных парковок в Ижевске зарегистрировали в мае

Фото: Администрация Ижевска @izh.ru

За первые три недели мая 937 жителей и гостей Ижевска добросовестно оплатили размещение на платных парковках города. Но не обошлось и без нарушителей – как сообщает пресс-служба Центра цифровых компетенций, на данный момент накопилось уже 749 инцидентов с оплатой.

Отметим, что час парковки стоит всего 35 рублей, а вот за неуплату или любое другое нарушение придется заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.

Что же является нарушением? В первую очередь, это конечно же, неоплата парковки. Также штраф придется заплатить за неполную или же слишком позднюю оплату потраченного на парковке времени (оплатить нужно в первые 15 минут парковки). Кроме того, нарушением считается неправильно указанный номер машины или неуказанный регион.

Напомним, что платные парковки в Ижевске работают с 1 февраля 2023 года. На данный момент в городе действуют 15 площадок (230 машиномест) на улицах Пушкинская, Красная и Красногеройская. В июне 2023 года в Ижевске начнется строительство новых платных парковочных мест на улицах Кирова, Ленина, Горького и Коммунаров – это еще 1214 парковочных мест.

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