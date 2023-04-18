На четырех улицах Ижевска появятся новые платные парковки

Новые парковки появятся уже в этом году Фото: Мария Бакланова

В июне 2023 года в Ижевске начнется строительство новых парковочных мест. Об этом заявил глава города в рамках эфира на радио «Адам».

Парковки расположатся на улицах Кирова, Ленина, Горького и Коммунаров – это 1214 парковочных мест. Работы планируют закончить уже в этом году.

Напомним, платные парковки появились в Ижевске 1 февраля. Сейчас действуют 15 площадок (230 машиномест) на улицах Пушкинская, Красная и Красногеройская. На участках установлены дорожные знаки, таблички и камеры фотовидеофиксации. При этом за 2 месяца работы на платных парковках выявили 4 тысячи нарушений оплаты.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробную инструкцию для оплаты паркоместа и специальную карту, на которой отмечены все платные парковки.

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