Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 8:31

На четырех улицах Ижевска появятся новые платные парковки

Это более тысячи парковочных мест
Виола Романова
Новые парковки появятся уже в этом году

Новые парковки появятся уже в этом году

Фото: Мария Бакланова

В июне 2023 года в Ижевске начнется строительство новых парковочных мест. Об этом заявил глава города в рамках эфира на радио «Адам».

Парковки расположатся на улицах Кирова, Ленина, Горького и Коммунаров – это 1214 парковочных мест. Работы планируют закончить уже в этом году.

Напомним, платные парковки появились в Ижевске 1 февраля. Сейчас действуют 15 площадок (230 машиномест) на улицах Пушкинская, Красная и Красногеройская. На участках установлены дорожные знаки, таблички и камеры фотовидеофиксации. При этом за 2 месяца работы на платных парковках выявили 4 тысячи нарушений оплаты.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробную инструкцию для оплаты паркоместа и специальную карту, на которой отмечены все платные парковки.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приют для бездомных животных появится в Устиновском районе Ижевска

«Поезд Победы» прибыл в Ижевск

Действовала во времена СССР: как менялась церковь Успения Пресвятой Богородицы