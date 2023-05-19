По сравнению с прошлым годом в Удмуртии снизилось количество энцефалитных клещей

Обнаружено 83 зараженных вирусом энцефалита клеща Фото: Мария Бакланова

С начала весны 4934 жителя Удмуртии, в том числе более тысячи детей, обратились в больницы с жалобами на присасывание клещей. Об этом 19 мая рассказала на встрече с журналистами начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Юлия Бушмакина.

По сравнению с прошлым годом число обращений выросло на 5%, то есть клещей, очевидно, стало чуть больше. Однако эти изменения не считаются критичными.

Наибольший показатель обращаемости фиксируется в районах республики: Граховском, Дебесском, Каракулинском, Кезском, Сюмсинском, Шарканском и Ярском. Традиционно много обращений также в Ижевске.

Вместе с тем обнаружено всего 83 зараженных вирусом энцефалита клеща, что составляет 1% от числа исследованных паразитов. Это меньше, чем регистрируется обычно. Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 37% исследованных членистоногих, это обычный для Удмуртии показатель.

Кстати, если говорить об энцефалите, то прогноз нашего постоянного эксперта, старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрия Адаховского, относительно числа энцефалитных клещей подтвердился. Напомним, специалист предполагал, что в связи с холодной зимой их будет немного.

Жителей, у которых на данный момент подтвердили опасные заболевания, в Удмуртии сейчас нет, но у 21 пациента подозревают клещевой энцефалит. Также у 15 человек подозрение на боррелиоз.

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