Гороскоп на день: 20 мая Скорпионам придется обсудить больные темы с родными, Рыбам – исследовать неизвестные места

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, чего стоит ожидать в эту субботу

ОВЕН

День обещает быть крайне насыщенным – направьте все свои силы и энергию на достижение новых целей. В этом вам поможет творческое мышление. Также стоит быть готовым к непредвиденным обстоятельствам.

ТЕЛЕЦ

Интуиция станет для вас опорой, не игнорируйте свое предчувствие. Также придется установить личные границы, чтобы не попасть под давление окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ

Проведите этот день на улице – устройте прогулку, пикник в парке. Это поможет разгрузить ваши эмоции, которые накопились за всю неделю. Если же вам хочется попробовать заняться чем-то новым, то этот период станет одним из самых подходящих.

РАК

Будьте осторожны со своими чувствами. То, что вы испытываете трепет и симпатию к человеку, еще не значит, что это взаимно. Однако прятать эмоции в себе – тоже не выход. Поговорите с предметом вашего обожания и расставьте все точки над и.

ЛЕВ

Вам может показаться, что пора свыкнуться с неприятной ситуацией. Но не спешите этого делать. Просто нужно время, чтобы найти подходящее решение, которое поможет выбраться из неблагоприятных рамок.

ДЕВА

Не переживайте, если в вашей жизни все идет подозрительно хорошо. Не ищите подвох, его действительно нет. Благоприятный период продолжится и на следующий день, так что найдите занятие по душе и просто отдыхайте.

ВЕСЫ

Чувство дежавю вас не отпускает, но зато это может стать поводом верно подобрать пути решения проблемных ситуаций. Продумайте все до мелочей и ожидайте успеха.

СКОРПИОН

Пора поговорить с родными на неприятные темы, которые вас тревожили продолжительное время. Вот только не нужно вываливать все претензии разом – подберите слова и попытайтесь донести до человека главную суть.

СТРЕЛЕЦ

Есть вероятность, что вы столкнетесь с конфликтами, поэтому держите чувства под контролем. Помните, что ваши нервы не бесконечны и душевное спокойствие куда важнее словесной перепалки.

КОЗЕРОГ

Вам будут навязывать то, как вы должны себя вести и что делать, но не обязательно принимать во внимание каждое мнение. Вы на правильном пути, так что не отходите от своей цели и продолжайте идти к ней.

ВОДОЛЕЙ

От вас будут ждать сочувствия и сострадания. Не пожалейте этих чувств для окружающих, но и не забывайте о том, что вы не подушка для слез. Так что доверьтесь своему внутреннему голосу и уделяйте внимание тем, кому это действительно нужно.

РЫБЫ

Неизведанное в грядущем дне с нетерпением ждет вас. Рискните пойти туда, где еще никогда не были, и получите судьбоносный подарок. Но торопиться сделать все и сразу тоже не стоит – исследуйте вдумчиво.

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