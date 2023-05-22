36-летнего жителя Можги осудили хранение наркотиков

Мужчина раскаялся в содеянном Фото: Архив КП

В Можге за хранение наркотиков осудили 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает районный суд города.

В феврале 2023 года мужчину задержали полицейские и при личном досмотре обнаружили при нем наркотики. До этого он достал запрещенные вещества из закладки, о которой узнал от знакомого.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину и раскаялся. Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. В ведомстве отметили, что ранее мужчина уже был судим.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске больной шизофренией пациент ударил врача бригады скорой помощи ножом в шею

Водитель легковушки сбил 6-летнюю девочку на велосипеде в Воткинске

Окончательно придет лето: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней