В Ижевске начался ремонт моста через речку Игерманку

Фото: администрация Ижевска

В Ижевске началась реконструкция моста через речку Игерманку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на мосту обновят все конструкции, увеличат длину и грузоподъемность, а также построят тротуары для пешеходов. Напомним, что помимо этого мост расширят до двух полос.

Сейчас подрядчик подготавливает территорию – расчищает от мелкого кустарника и мусора, а также обустраивают временную объездную дорогу. Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.

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