Эльвира Пинчук рассказала о состоянии медбрата, на которого напал больной шизофренией пациент

С места происшествия медбрата доставили в РКБ №1 Фото: Мария Бакланова

Сотрудник скорой помощи, на которого напал больной шизофренией пациент, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Напомним, накануне, 22 мая врачи скорой помощи отправились в деревню Старое Михайловское к 26-летнему пациенту с диагнозом «шизофрения». Молодой человек напал на медбрата с ножом и нанес ему ранение в шею, а затем скрылся с места преступления. Сейчас он находится в розыске.

Медика доставили в РКБ №1, где его экстренно прооперировали. Сейчас его перевели из реанимации в палату хирургического отделения. Его состояние оценивают, как стабильное, средней степени тяжести.

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