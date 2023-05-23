31-летнего жителя Удмуртии чуть не забили до смерти незнакомцы в Питере

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

21 мая, в 05:08 в квартире дома №73 по проспекту Королева в Северной столице России избили 31-летнего жителя Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу.

Потерпевший сообщил врачам скорой помощи, что не знает тех, кто его избил. В 10:20 соответствующую информацию передали полицейским, которые менее чем через час задержали подозреваемых. Ими оказались четверо жильцов другой квартиры того же дома, где проживал потерпевший.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В отношении троих мужчин составлены дела об административном правонарушении по статье 20.1 части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), оставшегося четвертого – задержали.

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