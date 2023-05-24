29-летнего жителя Удмуртии подозревают в краже денег у инвалида

Возбуждено уголовное дело Фото: Ульяна Колмогорова

В Кезском районе по подозрению в краже денег задержали 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Жертвой преступления оказался 44-летний инвалид 1 группы. По версии следствия, в марте 2023 года мужчина выпивал в компании подозреваемого. В какой-то момент пострадавший передал карту молодому человеку, сообщил пин-код и отправил в магазин за дополнительной порцией алкоголя. Подозреваемый выполнил просьбу собутыльника и даже вернул карту, но через некоторое время вернулся и украл ее. Мужчина снял со счета 10 300 рублей, а затем подложил карточку на крыльцо дома потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 6 лет в колонии.

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