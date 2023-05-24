Владимир Ярыгин назначен на пост советника управляющего директора механического завода в Ижевске

Фото: kalashnikovgroup.ru

Советником управляющего директора Ижевского механического завода назначили заслуженного конструктора России Владимира Ярыгина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Теперь поставка пистолета 6П72 «Удав» на производство, контактирование со службами разработчика, а также освоение разработки проходят под контролем Ярыгина. Кроме того, конструктор займется разработкой новых образцов оружия.

«Задача развития конструкторских компетенций сегодня особенно актуальна для Ижевского механического завода. Владимир Ярыгин с его опытом, авторитетом, знаниями может стать тем фундаментом, на базе которого конструкторская школа ИМЗ может быть усилена и продолжит свое активное развитие», – сообщил временный управляющий директор ИМЗ Валентин Каргин.

СПРАВКА:

Владимир Ярыгин родился 1 апреля 1950 г. в селе Алнаши. В 1973 году окончил механический институт в Ижевске по специальности инженер-механик. Сразу после выпуска приступил к работе в отделе главного конструктора Ижевского механического завода, где трудился вплоть до 2020 года. За это время Ярыгин разработал самозарядные пистолеты ИЖ-34 и ИЖ-35, а также пистолеты «Марго», «9-мм пистолет Ярыгина», МР-439 и линейку газовых пистолетов: 6П36, 6П37, ИЖ-77-8, ИЖ-77-7,6, ИЖ-78-7,6. В целом конструктор имеет 27 патентов на изобретения.

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