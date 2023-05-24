Житель Удмуртии Анатолий Плотников погиб в зоне СВО

Фото: @golovinuva

В Украине погиб житель Увинского района младший сержант российской армии Анатолий Плотников. Об этом сообщает глава муниципалитета Владимир Головин.

Мужчина погиб при выполнении поставленных перед ним задач в ходе СВО. Военнослужащего похоронили на его малой родине – в Кировской области. Региональные и районные власти приносят искренние соболезнования семье погибшего.

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