Жители Ижевска вновь жалуются на неприятный запах в городе

Горожане жалуются на неприятный запах уже не в первый раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие жители Ижевска вновь отметили неприятный запах на улицах города. «На улице смог и воняет какой-то химозой», – пожаловался наш читатель Владимир. «Комсомолка» связалась с пресс-службой регионального гидрометцентра и выяснила, с чем это связано.

Дело в том, что в период с 18 по 25 мая в Удмуртии наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, связанные с продолжительным антициклоном.

«В данный период все выбросы с промышленных предприятий и выхлопные газы автотранспорта не перемешиваются с чистым вышенаходящимся воздухом и оседают в приземном слое», – сообщили специалисты.

Напомним, 29 апреля горожане жаловались на неприятный запах в некоторых районах Ижевска. Интересное амбре с ароматами свалки и аммиака также было связано с атмосферными условиями.

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