Минцифры Удмуртии задолжало предпринимателю более 8 млн рублей

Задолженность была погашена после вмешательства прокуратуры
Фото: Алена Селезнева
Министерство цифрового развития Удмуртии не оплатило работу предпринимателя за выполненный госзаказ в сфере программного обеспечения информационной системы региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Предприниматель полностью выполнил свои обязательства, но деньги за работу так и не получил. Общая сумма задолженности превысила 8 млн рублей.
Прокуратура внесла министру цифрового развития республики Меджитову Тимуру представление. После вмешательства ведомства подрядчик все же получил оплату за выполненную работу.
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