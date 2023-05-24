Минцифры Удмуртии задолжало предпринимателю более 8 млн рублей

Задолженность была погашена после вмешательства прокуратуры Фото: Алена Селезнева

Министерство цифрового развития Удмуртии не оплатило работу предпринимателя за выполненный госзаказ в сфере программного обеспечения информационной системы региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Предприниматель полностью выполнил свои обязательства, но деньги за работу так и не получил. Общая сумма задолженности превысила 8 млн рублей.

Прокуратура внесла министру цифрового развития республики Меджитову Тимуру представление. После вмешательства ведомства подрядчик все же получил оплату за выполненную работу.

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