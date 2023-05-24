Книжная гаражная распродажа пройдет в Ижевске

Фото: @kuzebooks

Книголюбы Ижевска, настало ваше время! Как сообщает книжная лавка «Кузебай», в городе пройдет гаражная распродажа книг.

Как принять участие? В период с 19 по 27 мая ижевчане могут безвозмездно принести книги на распродажу, но при одном условии – издания должны быть в хорошем состоянии и не старше 2000 года. Исключение – редкие издания 1990-х. Также можно оплатить предзаказ книги «Рассказы людей, с которыми ты едешь в ночном трамвае», купить журнал «ЛУЧ», любые другие книги в лавке или же просто сделать пожертвование в фонд на сайте.

А сама распродажа состоится 27 и 28 мая с 10:00 до 19:00 у книжной лавки «Кузебай» по адресу ул. Пушкинская, 276А. Все вырученные деньги пойдут в фонд книжного фестиваля, который пройдет 16-18 июня в «Открытом Саду» Ижевска.

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