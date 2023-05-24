Двух пострадавших при обрушении школьной беседки в Удмуртии госпитализировали

Жизни детей ничего не угрожает Фото: Мария Бакланова

Медики осмотрели всех школьников, которые пострадали при обрушении беседки в Лудорвае. Об этом сообщает вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

«Двое мальчиков госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное», – заверила Пинчук.

Оставшихся детей направили на амбулаторное лечение. Напомним, сегодня в деревне Лудорвай пострадали семеро первоклассников. На территории местной школы обрушились конструкции деревянной беседки, в которой в то время находились ребята. Ранее «Комсомолка» собрала полную хронологию событий с места происшествия.

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