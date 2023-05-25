По факту обрушения школьной беседки на первоклассников в Удмуртии возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Глава следственного управления СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на происшествие с травмированием детей в Лудорвайской школе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК страны.

Напомним, 24 мая первоклассники попали под завалы обрушившейся на них школьной беседки. В результате травмы получили семеро ребят, пятеро из них были направлены в Ижевск на обследование, после чего двух школьников оставили в больнице, троих отправили домой. К счастью, сейчас их жизни ничего не угрожает.

По факту травмирования детей было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Рустаму Тугушеву подготовить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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