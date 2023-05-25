На Камском мосту ввели льготы на проезд

Закон вступит в силу с 1 июля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Депутаты госсовета Удмуртии приняли во втором чтении закон о компенсации проезда по мосту через Каму для нескольких категорий граждан.

Воспользоваться льготами смогут пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, беременные, ветераны и инвалиды боевых действий, а также участники СВО. Жители Камбарского района смогут получить компенсацию за проезд по мосту при наличии направления на медобследование, которое выдали в местной больнице. Напомним, за 2021 год Камбарской районной больницей было выдано 5 648 таких направлений, в 2022 году – 5 964 направления. «За» принятие закона проголосовали 48 депутатов. Закон вступит в силу с 1 июля.

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