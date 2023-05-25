Объемы выпуска гражданской продукции СЭГЗ увеличились на 62%

Фото: пресс-служба АО «Сарапульский электрогенераторный завод»

В 2023 году выпуск импортозамещающих трамвайных двигателей на Сарапульском электрогенераторном заводе планируется увеличить в два раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Производством двигателей завод занялся в 2021 году и уже через год, в 2022 число выпущенных устройств достигло 630 штук. В 2023 году выпуск планируют увеличить до 1200 штук. Проект поддержал Фонд развития промышленности, который одобрил для завода льготный займ в размере 200 млн рублей. Еще 70 млн рублей вложил сам СЭГЗ.

«Только за четыре месяца 2023 года объемы выпуска гражданской продукции завода выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конкретно по электродвигателям рост составил 42%», – сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Увеличению выпуска двигателей способствует внедрение нового высокопроизводительного оборудования, часть которого уже введена в эксплуатацию.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Число преступлений сексуального характера в отношении детей в Удмуртии выросло на 11%

Благоустройство парка «Березовая Роща» в Ижевске планируют закончить концу октября

Корь в Удмуртии: где можно заразиться и могут ли изолировать