86% жителей России уверены, что подростки должны подрабатывать

Подработка может обучить подростков финансовой грамотности Фото: Амир Закиров

Нужно ли молодым людям устраиваться на работу во время каникул или же стоит растянуть удовольствие от беззаботной детской поры? По результатам опроса 86% жителей России уверены, что подработка для подростков обязательна.

Как сообщает RT, 70% опрошенных считают, что работа в юном возрасте может подготовить к трудностям взрослой жизни. 53% участников опроса отметили важность приобретения опыта работы и необходимых профессиональных навыков. А 48% респондентов заявили, что подработка может стать отличным способом обучения подростков финансовой грамотности.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила список вакансий, на которые смогли бы устроиться подростки Ижевска этим летом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 25,5 тысяч голов домашней птицы уничтожили в Удмуртии

Число преступлений сексуального характера в отношении детей в Удмуртии выросло на 11%

Благоустройство парка «Березовая Роща» в Ижевске планируют закончить концу октября