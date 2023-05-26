Глава Удмуртии прокомментировал уход Олега Бекмеметьева с поста главы Ижевска

Глава Удмуртии отметил заслуги Бекмеметьева в качестве главы Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов дал комментарий по поводу ухода Олега Бекмеметьева с поста градоначальника.

«Олегу Николаевичу досталось непростое хозяйство, годами накопленные городские проблемы, требующие срочных и системных решений, большие вызовы в части реализации национальных проектов», – отметил Бречалов.

Глава республики сообщил, что благодаря усилиям Бекмеметьева в Ижевске произошло немало положительных изменений – система образования, ЖКХ, имущественный комплекс города – все это вышло на новый уровень.

«Для всех руководителей городов и районов такой подход должен быть золотым стандартом. Безусловно, Олег Бекмеметьев остается в команде, уверен, у него все получится!» – подытожил глава региона.

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