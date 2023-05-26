Советник Главы Ижевска прокомментировала его отставку

Фото: vk.com/vlasovaac

Решение Олега Бекмеметьева покинуть должность Главы Ижевска прокомментировала его советник по общественным инициативам и коммуникациям Анастасия Власова. Пост она разместила на своей странице ВКонтакте.

По словам Анастасии Власовой, такое решение стало неожиданностью, тем не менее советник Главы города выразила уверенность, что совместная работа продолжится уже на республиканском уровне, когда Олег Бекмеметьев займет новую должность. Кроме того, она выразила благодарность за сотрудничество и реализованные проекты, а также за готовность помочь с реализацией идей общественников даже в условиях ограниченных ресурсов.

«Да, получилось далеко не все из запланированного. И те проблемы, которые признавали и о которых часто говорили руководители и города, и региона, конечно, имели место и остаются актуальными по сей день. Но при этом лично от Олега Николаевича я всегда чувствовала поддержку и понимание по тем инициативам, которые предлагались, например, со стороны Общественной палаты и затем от меня, как Советника Главы по общественным инициативам», – пишет Анастасия Власова.

В заключение советник Главы города пожелала приемнику Олега Бекмеметьева сохранить такой же подход, а самому покидающему пост мэру – амбициозных целей и энергии для их достижения.

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