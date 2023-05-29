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НовостиПолитика29 мая 2023 5:14

Досрочное прекращений полномочий главы Ижевска утвердят на внеочередной сессии гордумы

Заседание пройдет 31 мая
Виола Романова
Олег Бекмеметьев покидает должность мэра Ижевска по собственному желанию

Олег Бекмеметьев покидает должность мэра Ижевска по собственному желанию

Фото: Амир Закиров

31 мая на внеочередной сессии Гордумы депутаты утвердят досрочное прекращение полномочий главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Соответствующее постановление за подписью председателя городской думы Фарита Губаева было опубликовано на сайте администрации столицы Удмуртии.

Напомним, 26 мая Олег Бекмеметьев заявил об уходе с должности главы Ижевска.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов и советник градоначальника по общественным инициативам и коммуникациям Анастасия Власова прокомментировали его решение.

Отметим, что Бекмеметьев занимал пост мэра Ижевска в течение 4,5 лет. Ранее «Комсомолка» подготовила главные заявления градоначальника, сделанные за это время, и подвела их итоги.

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