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НовостиПроисшествия30 мая 2023 7:36

Гараж и навес сгорели в Удмуртии по вине несовершеннолетнего

По предварительным данным, подросток курил
Софья Кель
О наличии пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

О наличии пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

29 мая в 20:10 в селе Чепца Кезского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелись гараж и навес на общей площади 24 кв.м. В результате происшествия пламя полностью уничтожило постройки.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного курения несовершеннолетнего. Об обстоятельствах происшествия не сообщается.

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