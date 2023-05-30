Гараж и навес сгорели в Удмуртии по вине несовершеннолетнего

О наличии пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии
29 мая в 20:10 в селе Чепца Кезского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Загорелись гараж и навес на общей площади 24 кв.м. В результате происшествия пламя полностью уничтожило постройки.
По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного курения несовершеннолетнего. Об обстоятельствах происшествия не сообщается.
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