Диетолог рассказал жителям Удмуртии о последствиях перенасыщения организма витаминами

В некоторых случаях прием витаминов необходим Фото: Мария Бакланова

В последнее в интернете появилось множество экспертов, которые заявляют о том, как правильно принимать витамины. Но вот беда – у многих из них даже нет медицинского образования. Врач-диетолог Антон Брыкин в беседе с RT рассказал, в каких случаях стоит прибегать к витаминным добавкам и, к каким последствиями может привести гипервитаминоз.

Недостаток витаминов может быть вызван не разнообразным рационом, а также редкими прогулками на солнце. Снижение количества витаминов в организме приводит к хронической усталости, потускнению кожи и выпадению волос. В этом случае прием добавок не просто желателен, а даже необходим. Но заниматься самодиагностикой не стоит!

«Поставить себе диагноз и начать принимать добавки сейчас легче, чем когда-либо. А вот об опасности перенасыщения организма тем или иным витамином говорят не так часто. Между тем проблема существует, она достаточно острая», – отметил врач.

Повышение концентрации витаминов до токсичного уровня может привести к угрожающим жизни последствиям. Например, к аллергии, к мочекаменной болезни, а также к повышению риска онкологических заболеваний.

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