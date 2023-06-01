Мастер муниципального предприятия в Удмуртии отправится под суд за смерть сотрудника

Потерпевший скончался на месте происшествия. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Мастера МУП «Теплосервис» осудят за смерть слесаря во время выполнения земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, 4 апреля 2023 года сотрудник предприятия отправился на ремонт водопровода на Пушкинской улице в селе Алнаши. Обвиняемый не обеспечил крепление стенок котлована деревянными щитами и установкой откосов, несмотря на то, что это была его зона ответственности. В результате это привело к обрушению грунта, под завалами которого оказался потерпевший. Мужчина погиб на месте от механической асфиксии и перелома грудной клетки.

Уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в суд.

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