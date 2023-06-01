Псевдополицейский украл у 41-летнего жителя Ижевска более 100 тысяч рублей

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Более 100 тысяч рублей украли у 41-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Преступление произошло ночью на Родниковой улице. К потерпевшему подошел незнакомец, представился сотрудником наркоконтроля и потребовал предъявить все находящееся при нем имущество. Таким образом он якобы искал наркотики. Среди вещей, которые мужчина имел при себе в тот момент, находилось более 100 тысяч рублей. Подозреваемый схватил деньги и попытался скрыться, но за ним в погоню отправился потерпевший. Тогда злоумышленник выхватил нож и начал угрожать, а затем избил мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия). Псевдо-полицейского задержали и допросили. Им оказался 33-летний безработный ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель. Украденные деньги мужчина потратил на покупку наркотических средств. Задержанному грозит до 10 лет колонии.

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