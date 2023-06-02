Доля убыточных организаций Удмуртии выросла до 29%

Финансовые итоги 1 квартала 2023 года Фото: Мария Бакланова

По итогам 1 квартала 2023 года, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Удмуртии в сравнении с аналогичным периодом 2022 года снизился на 40% и составил 12,7 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Многие организации понесли большие убытки. Так, финансовый результат прибыльных организаций уменьшился на треть и составил 16,7 млрд рублей. В то же время до 29% выросла доля убыточных предприятий. В целом, выручка организаций снизилась на 20% и составила 213 млрд рублей. Три четверти от этой суммы традиционно приходится на обрабатывающие производства, а также организации, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

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