Гороскоп на день: 3 июня Девам придется терпеть, а Тельцам – работать для достижения своих целей

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, какие тонкости дня будут ждать читателей «Комсомолки».

ОВЕН

Выходные будут благоприятными – вы можете получить приятное известие и даже осуществить давнюю мечту. Но не стоит забывать и о других сферах жизни, например, любовной.

ТЕЛЕЦ

Несмотря на выходной день, придется приложить немало усилий для достижения целей. Поэтому не расслабляйтесь, а, наоборот, будьте готовы к новым вызовам и испытаниям.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас будут окружать надежные люди, готовые прийти на помощь в трудный момент. Но, несмотря на поддержку, вам все равно чего-то будет не хватать. Стоит задуматься о комфорте своей жизни.

РАК

Ваша любовь давать советы и оказывать помощь окружающим людям не знает границ. Однако в этот период эта самая помощь может понадобиться вам. Так что даже придется оказаться в роли просителя.

ЛЕВ

Суббота окажется неблагоприятным днем для решения сложных вопросов. Так что воздержитесь от рискованных действий и проведите день в гармонии с собой. Медитация отлично поможет вам в этом.

ДЕВА

Необходимо проявить выдержку и терпение, поскольку в течение дня вам все время будет казаться, что вас хотят проверить на прочность. Зато вечер пройдет вполне спокойно и в уютной семейной обстановке.

ВЕСЫ

Вы будете на пике своих возможностей, так что не упускайте шанс и берите от жизни все. Будьте осторожны, так как придется избегать различных ссор с близкими людьми.

СКОРПИОН

Хороший день может испортить любая мелочь. Увы, вам придется столкнуться с рядом неприятных эмоций, связанных с отношениями с близкими людьми. Поэтому чтобы над вами не появилось грозовое облако, проведите день в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ

Может показаться, что вы ощутите некую отстраненность от окружающего мира. И это не случайно, так как в этот день вы будете увлечены любимым делом, которое потребует от вас полной отдачи.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь не тратить время на бессмысленные дела и разговоры, а сосредоточьтесь на том, что действительно для вас важно. Если вы полностью откроетесь людям, то с высокой долей вероятности в вашей жизни могут появиться надежные товарищи.

ВОДОЛЕЙ

Перенесите борьбу за успешность своей жизни на другой день, ведь в этот выходной вам не нужно никуда торопиться и решать сложные дела. К тому же вы и без различных званий и привилегий можете чувствовать себя уверенно.

РЫБЫ

Это отличный период, когда вы ощутите, что готовы к серьезным отношениям. Не скромничайте и делайте первый шаг. Звезды уверяют – этот момент признания станет судьбоносным.

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