День города в Ижевске пройдет без салюта

Жителей Ижевска попросили отнестись к ситуации с пониманием Фото: Ильяс Бекмансуров

День города, а вместе с тем и День России ижевчане отметят без фейерверка. Об этом сообщил и.о. замглавы администрации столицы Удмуртии по соцполитике Дмитрий Чистяков.

Отказ от салюта городские власти объяснили «понятными причинами». Ижевчан попросили отнестись к ситуации с пониманием, а также не забывать о мерах безопасности на праздничных мероприятиях.

Напомним, в этом году приглашенным артистом на День города стал Олег Газманов. На главной сцене Центральной площади он исполнит свои самые популярные песни.

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