Погода в Ижевске на день: 3 июня пройдут кратковременные дожди

Дождь пройдет в Ижевске Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 3 июня. Надеемся, вы хорошо отдохнете в выходные. А «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +22…+24 градуса. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, 9–14 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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