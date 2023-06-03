Грозы и усиление ветра ожидают в Ижевске 3 июня

Грозы ожидаются в Ижевске 3 и 4 июня Фото: Амир Закиров

В ближайший час в Ижевске пройдут грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

При грозе – усиление юго-западного ветра до 15–16 м/с. Такие же условия прогнозируют 4 июня.

А ночью ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Ижевске идет проверка ливневой канализации. Пока подтоплений не зарегистрировано. Сообщить о неработающей ливневке можно по номеру 072.

В режим повышенной готовности перешли специалисты «Удмуртэнерго». Если вы заметили оборванные линии электропередач, позвоните по телефону 8-800-220-0-220.

О погоде на выходные «Комсомолка» подробно рассказывала здесь: ожидаются дожди. Накануне ночью в городе прошла первая гроза.

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