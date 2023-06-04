Фонтан под перголой начал работать в Удмуртии

В фонтане на Центральной лпощади появилась вода
Фото: Амир Закиров
В Ижевске появилась вода в сухом фонтане на Центральной площади, который находится под перголой. Об этом «Комсомолке» рассказал читатель Сергей.
Еще недавно жители города спрашивали у нас, почему фонтан не функционирует. Но наконец-то можно насладиться видом на него.
Так выглядел фонтан 30 мая. Фото: Сергей Загуменнов
Напомним, светомузыкальный фонтан в этом году звапустили раньше обычного.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
100-летнюю кузницу снесли на Долгом мосту в Ижевске
День двора предлагают провести жителям Ижевска
«Динополис» в Ижевске откроют к началу июля