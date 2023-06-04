Фонтан под перголой начал работать в Удмуртии

В фонтане на Центральной лпощади появилась вода Фото: Амир Закиров

В Ижевске появилась вода в сухом фонтане на Центральной площади, который находится под перголой. Об этом «Комсомолке» рассказал читатель Сергей.

Еще недавно жители города спрашивали у нас, почему фонтан не функционирует. Но наконец-то можно насладиться видом на него.

Так выглядел фонтан 30 мая. Фото: Сергей Загуменнов

Напомним, светомузыкальный фонтан в этом году звапустили раньше обычного.

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