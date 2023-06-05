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НовостиОбщество5 июня 2023 7:24

Высокая пожароопасность сохранится в лесах Удмуртии до 13 июня

Жителей просят не разжигать костры
Софья Кель
Фото: МЧС Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии

Период высокой пожароопасности в лесах Удмуртии продлили до 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Жителям региона напоминают об особом противопожарном режиме, который действует на территории Удмуртии вплоть до 30 июня. В этот период запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне не только в лесах, но и на территории населенных пунктов. Нарушителям грозят штрафы в размере от 2 до 400 тысяч рублей.

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