В крови пострадавших от отравления сидром жителей Ижевска обнаружен метанол

Для летального исхода достаточно всего 25-100 мл метанола Фото: Амир Закиров

Пострадавшие от отравления суррогатным сидром юноша и женщина находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. По результатам лабораторных исследований в крови обоих пациентов был обнаружен метанол.

«По внешнему виду метанол не отличим от этилового спирта, который содержится в многих алкогольных напитках, и выявить его можно только с помощью специального оборудования. При этом он является сильнейшим ядом. При попадании в организм метанол смертельно опасен, для летального исхода достаточно 25-100 мл этой жидкости», – рассказал главный врач Республиканского наркодиспансера Удмуртии Артем Школяр.

Напомним, по факту отравления ижевчан смертоносным сидром возбуждено уголовное дело. Из торговых точек столицы Удмуртии полицейские изъяли уже более 100 литров «разливухи» из Самарской области, но как показали рейды журналистов, в некоторых магазинах опасный напиток еще остался. Отметим, что от суррогатного сидра пострадали уже более 50 человек, 26 – погибли.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Полицейские Удмуртии изъяли более 100 литров суррогатного сидра, убившего 18 человек

Фонтан под перголой в Ижевске запустили с опозданием из-за технической неисправности

Трое пассажиров пострадали при столкновении двух автобусов в Ижевске