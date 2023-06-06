Один из двух пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ижевске скончался

Врачи продолжают бороться за жизнь второй пострадавшей
Фото: Амир Закиров
5 июня на всю страну прогремело дело об отравлении жителей ряда регионов России суррогатным сидром из Самарской области. На данный момент известно о 84 пострадавших и 26 погибших.
В Удмуртии от опасного алкогольного напитка пострадали двое. Как сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук, сегодня в токсикологическом отделении ГКБ №6 скончался один из отравившихся – 20-летний юноша. По словам врачей, ранее в его крови был обнаружен метанол. Женщина остается в больнице, медики характеризуют ее состояние как тяжелое.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Полицейские Удмуртии изъяли более 100 литров суррогатного сидра, убившего 18 человек
Фонтан под перголой в Ижевске запустили с опозданием из-за технической неисправности
Трое пассажиров пострадали при столкновении двух автобусов в Ижевске