Один из двух пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ижевске скончался

Врачи продолжают бороться за жизнь второй пострадавшей Фото: Амир Закиров

5 июня на всю страну прогремело дело об отравлении жителей ряда регионов России суррогатным сидром из Самарской области. На данный момент известно о 84 пострадавших и 26 погибших.

В Удмуртии от опасного алкогольного напитка пострадали двое. Как сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук, сегодня в токсикологическом отделении ГКБ №6 скончался один из отравившихся – 20-летний юноша. По словам врачей, ранее в его крови был обнаружен метанол. Женщина остается в больнице, медики характеризуют ее состояние как тяжелое.

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