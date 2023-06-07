Житель Удмуртии обнаружил в огороде артиллерийский снаряд

Фото: Управление Росгвардии по Удмуртии

Житель деревни Люли в Удмуртии во время хозяйственных работ в собственном огороде обнаружил артиллерийский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

На место тут же прибыли взрывотехники ОМОН и обследовали обнаруженный боеприпас. Специалисты определили, что находка мужчины является корпусом 76-миллиметрового артиллерийского снаряда. В боеприпасе не содержалось взрывчатых веществ, а значит он не представлял никакой опасности.

Напомним, ранее на берегу реки Кама в Сарапуле был обнаружен артиллерийский снаряд времен гражданской войны.

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