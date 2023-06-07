Взлеты и падения депутатов госсовета Удмуртии в интернете

Кто из депутатов Удмуртии стал самым активным ВКонтакте в первом квартале 2023 года Фото: Мария Бакланова

Ни для кого не секрет, что правильное ведение социальных сетей помогает в реализации себя не только в повседневной деятельности, но и на работе. Это относится и к нашим чиновникам. Однако, как отметили наши коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия», далеко не каждый парламентарий госсовета рассказывает о своей работе нетизенам.

Так, в первом квартале 2023 года некоторые депутаты госсовета Удмуртии значительно сократили активность в соцсетях. К примеру, семь чиновников и вовсе не сделали ни одного поста. Но есть и те, кто за первые три месяца 2023 года не только не сдал позиций, но даже повысил уровень активности.

Отличным примером правильного взаимодействия с аудиторией может служить зампредседателя госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова, которая вновь завоевала золото рейтинга. Количество просмотров на ее постах превысило 1,4 млн, а общее число лайков и комментариев составило 54 тыс. и 2,7 тыс. соответственно.

Серебро рейтинга своей стабильной активностью в интернете завоевал вице-спикер госсовета Иван Черезов. Отметим, что в 2022 году чиновник занял бронзу рейтинга и всего за три месяца 2023 года поднялся на одну позицию. Его публикации собрали 833 тыс. просмотров, 29,9 тыс. лайков и 851 комментарий.

И замыкает тройку лидеров член постоянной комиссии госсовета по агропромышленному комплексу Алексей Малюк, который также в сравнении с минувшим годом поднялся в рейтинге на одну позицию. На постах парламентария набралось 412,9 тыс. просмотров, 14,7 тыс. лайков и 524 комментария.

«Несмотря на высокое место в рейтинге, продолжаю себя считать начинающим пользователем социальных сетей. Активно веду свою страницу чуть меньше года и уже успел понять, насколько это помогает в обычной жизни и в бизнесе. Стараюсь показывать на своей странице то, что меня окружает в повседневной жизни – семья, работа, коллеги, увлечения. Отдельное внимание уделяю тому, как меняется наша республика – облик столицы Удмуртии и моего родного Сарапула», – прокомментировал Малюк.

Но не обошлось и без аутсайдеров. Из 60 депутатов госсовета активничают в сети лишь 45. При этом в прошлом году в разной степени активны были 50 депутатов.

Все так же страницу ВКонтакте не зарегистрировали 8 депутатов, в их числе – председатель госсовета Владимир Невоструев, руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Наумов и председатель постоянной комиссии по общественной безопасности Петр Фомин.

Ни одного поста о своей деятельности в первом квартале 2023 года не сделали 7 чиновников, в их числе – Дмитрий Кузнецов, Андрей Денисов, Сергей Мусинов и Юрий Балахонцев, а Анатолий Хохряков и вовсе сделал свою страницу закрытой.

Ознакомиться с полной таблицей рейтинга можно по ссылке.

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