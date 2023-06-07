Директора УК в Ижевске подозревают в краже почти 800 тысяч рублей из Фонда капремонта

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

В Ижевске в краже денег из Фонда капитального ремонта подозревают 42-летнего директора местной управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в одном из многоквартирных домов столицы региона планировался ремонт системы водоснабжения. За поиск подрядчика отвечал подозреваемый. Воспользовавшись деньгами из фонда капремонта, мужчина перевел на счет подрядной организации своей супруги 798 тысяч рублей. При этом трубы в доме так и не отремонтировали. Позднее полицейским удалось установить, что указанную сумму подозреваемый потратил на свое усмотрение.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения). Ижевчанину грозит до 6 лет лишения свободы.

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