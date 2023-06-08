В Удмуртии 37-летний мужчина избил подругу лопатой

Мужчина дважды ударил потерпевшую лопатой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

37-летнего жителя Сарапульского района осудили по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В декабре 2022 года мужчина пришел в гости к 30-летней потерпевшей. Пьяный обвиняемый завязал с женщиной ссору, в ходе которой ударил подругу кулаком в лицо и повалил на пол. Затем он несколько раз ударил потерпевшую руками и ногами, а потом взялся за лопату и нанес еще два удара по голове. От полученных травм женщина потеряла сознание.

Очнувшись, потерпевшая тут же бросилась к дому соседки, но так и не добежала – по пути она вновь потеряла сознание. В следующий раз женщина проснулась уже в больнице.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, но от дачи показаний отказался. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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