Жителей Удмуртии вновь предупредили о грозах

Гроза в Ижевске. Фото: Ильяс Бекмансуров

Жителей Удмуртии предупредили о возможных грозах днем 10 июня. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Спасатели рекомендуют не стоять под линиями электропередач, не трогать оборвавшиеся, а также на время грозы лучше спрятаться в домах.

Отметим, вплоть до 13 июня на территории региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс). Поэтому жителям не рекомендовано ходить по лесам и тем более разжигать там костры.

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