Женщина погибла в ночном пожаре в Ижевске

Пожар в Ижевске
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В ночь с 9 на 10 июня в Ижевске погибла женщина – она сгорела в огне. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, сообщение о пожаре поступило около 2:20.
ЧП произошло в частном доме на ул. Лесопильная в Ижевске. Огонь уничтожил кровлю дома, потолочное перекрытие, стены пристроя. Также было повреждено имущество в доме и обрешетка кровли гаража. Площадь пожара составила 153 кв м.
В результате пожара, погибла женщина. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Еще один пожар произошел на ул. Крылова. Женщина спокойно спала, когда услышала громкий звук пожарного извещателя. Пожарные вытащили ее из горящего дома через окно.
В итоге огонь повредил кровлю дома, веранду и курятник.
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