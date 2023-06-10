4 пляжа в Удмуртии открыли для отдыха

Фото: архив КП

В Удмуртии задекларировано 18 пляжей. И только 4 из них открыты для отдыха у воды. Это городской пляж Ижевска, пляж в СК «Чекерил», пляж в с. Кама Камбарского района и пляж в Камбарке. Таковы сведения агентства по туризму республики.

Открытые пляжи готовы по следующим критериям: укомплектованность спасательного поста со средствами спасения, есть акт о проведении водолазного обследования, есть стенды с информацией о правилах безопасности и есть водное ограждение.

Остальные пляжи начнут работать в конце июня – начале июля.

В тоже время, региональное Управление Роспотребнадзора проводит обследования воды и почвы в 38 водоемах Удмуртии, где должны быть организованы места массового отдыха и купания.

За период с 25 мая по настоящее время специалисты отобрали 81 пробу воды из открытых водоемов республики и 60 проб почвы.

По результатам исследований, в 8,6% проб нашли колиформных бактерий, в 8,6% кишечную палочку, в 3,7% пробах содержались энтерококки. В 5 пробах воды водоемов обнаружили синегнойную палочку, в одной пробе почвы – токсокару.

В итоге вода не соответствует гигиеническим показателям:

- на городском пляже в Воткинском пруду,

- на городском пляже в Ижевске,

- на центральном пруду с. Шаркан,

- на Кунянгуртском пруду с. Якшур-Бодья,

- на пруду с. ЯкшурБодья,

- на Люкшудьинскиом пруду в д. Люкшудья,

- в Каме в районе д. Яромаска Сарапульского района,

- в Каме в Сарапуле (правый берег в районе центра Сарапула и у ресторана «Старая башня»),

- в Воткинском районе: пруд с. Июльское, пруд д. Черновской, пруд с. Светлое, пруд с. Перевозное, Головной пруд с. Пихтовка.

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