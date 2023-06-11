Погода на день: 11 июня в Ижевске переменная облачность и +14 °С

Погода на текущие сутки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 11 июня, отличный день, чтобы провести время в кругу семьи и друзей. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +14 °С. Ветер северо-западный 4 м/с. Ночью похолодает до +3 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 34%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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