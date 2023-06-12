День района отметили на 6 площадках Ижевска

Перед жителями и гостями Ижевска выступили детские коллективы Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

День района отметили ижевчане в воскресенье, 11 июня. Как сообщает пресс-служба Администрации Ижевска, праздник прошел на шести городских площадках в разных районах столицы Удмуртии.

Детские коллективы выступили в Сквере оружейника Драгунова, Сквере Металлургов, Сквере Молодоженов и Рябиновом сквере, а также в парке Космонавтов и на площадке у ТЦ «Радуга». Также горожане смогли принять участие в мастер-классах, семейных спортивных турнирах и знакомых с детства дворовых играх.

Напомним, ранее прошел День двора. Все эти мероприятия стали частью празднования Дня России и Дня города в столице Удмуртии.

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