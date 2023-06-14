В Удмуртии выступил ансамбль из действующих военнослужащих «Новороссия»

Фото: @oleg.garin

В Ижевске прошел концерт для членов семей участников СВО со всего региона. Для них выступали действующие военнослужащие Роман Разум и ансамбль «Новороссия».

«Как говорят у нас на Руси: Бог любит Троицу! Только с третьего раза удалось Романа с его командой сюда привезти, потому что они и сегодня находятся на передовой. Рад, что все получилось, моральная поддержка близких наших защитников, по-моему, очень важна» – сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин.

После окончания концерта зрителей ждал приятный сюрприз в виде букетов цветов и сладостей. Подарки достались и артистам – жители Удмуртии передали певцам специальные военные рюкзаки, с которыми они отправятся обратно на передовую.

Организаторами мероприятия стали Олег Гарин, сенатор Юрий Федоров, депутаты госсовета республики Алексей Малюк, Сергей Сидоров, Виктор Дьяков и предприниматель Александр Емшанов.

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