Огненную картину из 10 тысяч свечей зажгут в Ижевске в День памяти и скорби

Фото с мероприятия в Ижевске. Фото: er.ru

В день памяти и скорби в Ижевске создадут «Огненную Картину Войны» из 10 тысяч свечей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

21 июня в 21:00 у Мемориала боевой и трудовой славы все желающие смогут прийти и почтить память героев Великой Отечественной войны. Огненная картина изобразит строительство железной дороги Ижевск – Балезино, которое принесло значительный вклад в историю Победы. В 2023 году исполняется ровно 80 лет со дня открытия дороги.

«Ежегодно акция «Огненные картины войны» проводится в Удмуртии в Сквере у вечного огня в Ижевске. Как и прежде, акция объединит не только волонтеров, активистов города, но и неравнодушных горожан, которые всегда поддерживают акцию и принимают в ней активное участие», – сообщает руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Удмуртии Роман Санников.

Кроме того, регион примет участие в акции «Свеча памяти» – в 4:00 желающие возложат цветы и зажгут свечи у Монумента боевой и трудовой славы. Также у Вечного огня пройдет патриотическая акция «Помним». Помимо этого, для всех горожан и гостей столицы Удмуртии подготовят множество тематических площадок.

А в 22:00 на Центральной площади города у фонтана пройдет акция «Пока мы помним, они живы…», посвященная памяти участников СВО. На водной глади фонтана покажут фотографии бойцов из Удмуртии.

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